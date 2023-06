Ionadi, nominato il coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia

“Ancora un nuovo circolo di Fratelli d’Italia nella provincia di Vibo Valentia. Si tratta del comune di Jonadi, – fa sapere il coordinatore provinciale Pasquale La Gamba – dove è stato ha nominato Cosimo Timpano coordinatore del neonato circolo del partito di Giorgia Meloni. Un altro importante tassello si aggiunge per la crescita di Fratelli d’Italia nella provincia di Vibo Valentia. Siamo sicuri che anche a Jonadi, così come già avviato in altri comuni del nostro territorio, riusciremo ad essere d’impulso per la politica locale e per costruire un sempre più forte centrodestra. Convinti che il nuovo circolo saprà essere megafono delle grandi sfide del governo di Giorgia Meloni per il cambiamento della nostra nazione, riuscendo a coinvolgere tutte quelle donne e uomini che vogliono partecipare all’importante e radicale cambiamento del Paese”.

