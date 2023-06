Rosaria Succurro nuovo presidente di Anci Calabria: passo indietro della Limardo

Il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, è il nuovo presidente dell’Anci Calabria. È stata eletta nel pomeriggio durante il congresso che si è tenuto a Lamezia Terme. La sua lista è stata l’unica ad essere stata presentata, dopo che il centrosinistra non ha inteso avanzare candidature, al netto dell’indisponibilità mostrata dal centrodestra a valutare un profilo condiviso. La Succurro, molto vicina al presidente della giunta della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è stata eletta alla guida dell’associazione dei Comuni calabresi con 124 preferenze. Dalla votazione si sono astenuti i sindaci di Catanzaro, Reggio, Cosenza e Crotone. Anche Fratelli d’Italia si è ritirata dalla votazione che in una nota spiega: «Sindaci e amministratori di Fratelli d’Italia non hanno partecipato all’elezione del nuovo presidente dell’Anci Calabria. Una decisione che non riguarda il merito della candidatura proposta, quella della presidente Rosaria Succurro, ma ancora una volta il metodo con cui si è arrivati alla sua individuazione. Riteniamo che il sostegno ad una candidatura così importante non possa arrivare per mera adesione, ma debba essere il frutto di un confronto anche sulla possibilità, per i partiti che la condividono, di contribuire con una rappresentanza adeguata al rispettivo peso politico. Fratelli d’Italia, che è il primo partito italiano, ritiene che non si siano create, sotto questo aspetto, le condizioni per il sostegno alla candidatura di Rosaria Succurro, per questo ha deciso di astenersi dal voto per la presidenza». Nei giorni scorsi si era registrato il passo indietro del sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, che nei mesi scorsi aveva invece ripetutamente avanzato la candidatura per la presidenza di Anci Calabria.

Gli amministratori candidati con la Succurro al Consiglio regionale di Anci Calabria:

Fucile Francesco – Bisignano Impieri Francesca – Belvedere Falabella Rosa – Villapiana Ammirati Antonio – Crotonei Saporito Simone – Petilia Policastro Farfaglia Pasquale – San Gregorio d’Ippona Fortunato Giordano – Mileto Cannatelli Sergio – Sorianello Mazzeo Francesco – Cessaniti Mauro Francesco – Sellia Marina Violi Pietro – S.Eufemia d’Aspromonte Sinopoli Fernando – Centrache Tropeano Giorgio – Stilo Cuzzola Giuseppe – Bruzzano Calabrò Stefano – S. Alessio Micari Antonio – S. Roberto De Marzo Alessandro – Anoia Carone Antonio – Varapodio Coppola Diego – S.Stefano d’Aspromonte Stranges Sebastiano – Taurianova Puccio Simone – Botricello Vittimberga Maria – Isola di Capo Rizzuto Brandi Antonella – Lattarico Di Gioia Lucio – Cerisano Tarantino Francesco – Aprigliano Esposito Sergio – S. Giorgio Crescente Maria – Cariati Iannotta Gregorio – San Vincenzo La Costa

