La Regione diffida alcuni Comuni per il mare sporco: «Non hanno vigilato sul funzionamento dei depuratori»

di Marco Cribari

Un atto formale di diffida, inviato anche in Procura, è stato notificato dalla Regione Calabria ai Comuni di Amantea, Nocera Terinese e Falconara Albanese. Il motivo è connesso al malfunzionamento dei depuratori che, in questi giorni, ha portato al triste e ormai consueto fenomeno del mare sporco. «Avevamo detto ai Comuni di vigilare anche nel fine settimana, soprattutto nel fine settimana, ma loro non l’hanno fatto», ha affermato via social il governatore Roberto Occhiuto, ribadendo la linea della fermezza in tema di mare e dintorni. CONTINUA A LEGGERE QUI: Mare sporco, Occhiuto diffida tre Comuni: «Non hanno vigilato sul funzionamento dei depuratori»