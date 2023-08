Vibo, festa regionale de l’Unità: Elly Schlein attesa per la serata conclusiva

Cresce l’attesa per la festa regionale dell’Unità organizzata dal Partito democratico a Vibo. La tre giorni, fortemente voluta dal segretario Nicola Irto, coordinata dalla segreteria regionale e dai livelli territoriali del partito democratico, prenderà il via giorno 1 settembre con i saluti dei segretari cittadino, provinciale e regionale, per poi proseguire con un dibattito sul Pnrr a cui parteciperanno, tra gli altri, il senatore Alessandro Alfieri, membro della segreteria nazionale e la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, e un dibattito sull’autonomia differenziata a cui prenderà parte, tra gli altri, il deputato e membro della segreteria nazionale Marco Sarracino. Concluderà la serata il concerto di Santino Cardamone. Per il 2 settembre sono invece programmati due dibattiti, il primo sulla sanità in Calabria e il secondo sulla libertà d’informazione e la legalità, nell’ambito delle celebrazioni del settantacinquesimo anniversario dall’entrata in vigore della Costituzione, a cui prenderà parte anche il deputato e membro della segreteria nazionale Sandro Ruotolo. Concluderà la serata uno show del cabarettista Tonino Pironaci. Il 3 settembre, invece, sarà la volta di un dibattito sul salario minimo a cui prenderà parte il capogruppo in Senato, Francesco Boccia, e un dibattito a cura della Conferenza regionale delle donne democratiche a cui parteciperà la referente nazionale, onorevole Cecilia D’Elia. Subito dopo la segretaria nazionale, Elly Schlein, concluderà la festa regionale. Seguirà il concerto dei Kalavria. L’area della festa sarà interessata, inoltre, ogni sera da presentazione di libri, laboratori di ceramica e intrattenimento per bambini, oltre a esposizioni di arte.

