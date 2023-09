Dissesto idrogeologico, il Comune di Cessaniti ottiene fondi per quasi un milione di euro

Quasi un milione di euro per il dissesto idrogeologico di Cessaniti a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. La conferma arriva dal sindaco Francesco Mazzeo. Con la pubblicazione del Decreto del 19 maggio 2023, sono stati approvati dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno i due progetti presentati dal Comune di Cessaniti dell’importo di 496.000 euro ciascuno. Per il primo cittadino si tratta di un traguardo frutto della «programmazione portata avanti dalla maggioranza». Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino che proprio recentemente ha rassegnato le dimissioni ma in carica fino al 7 settembre: «L’obiettivo – afferma- è quello di mettere in sicurezza due aree oggetto di un forte dissesto idrogeologico. Infatti, un progetto riguarderà località Feroci a Mantineo che, negli scorsi anni, ha visto un continuo e costante movimento del terreno che ha anche interessato le due strade che collegano il centro abitato con la contigua frazione di Triparni. In questo modo, oltre a mettere in sicurezza il territorio ed i terreni dei proprietari, ripristineremo la strada interpoderale, agevolando il transito dei cittadini verso la città di Vibo Valentia. L’altro progetto riguarderà il costone sovrastante la strada interpoderale Favelloni-Piana Pugliese che, anch’essa negli scorsi anni, ha subito un progressivo slittamento verso valle, causando notevoli disagi ai proprietari dei terreni ed alla relativa strada». Le risorse messe in campo consentiranno interventi attesi da anni: «Ancora una volta, il lavoro lungimirante della Giunta e la professionalità degli uffici comunali, hanno consentito ai cittadini del Comune di Cessaniti di essere nuovamente premiati in termini di risorse assegnate. Infatti, Cessaniti è passato indenne dalla rimodulazione governativa dei fondi destinati al dissesto idrogeologico, che ha visto tanti Enti locali vedersi sottratti i fondi previsti, inclusa tutta la parte che interessava la prevenzione idraulica. Infatti – chiosa il sindaco – soltanto i progetti più validi, hanno ottenuto l’ammissibilità e questo lo si deve alla credibilità ed alla affidabilità che abbiamo sempre dimostrato».

