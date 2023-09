Azione rivendica a Vibo autonomia per le elezioni amministrative

Nicola Irto

“Abbiamo appreso dalla stampa locale che il sindaco facente funzione di Reggio Calabria, Carmelo Versace, in rappresentanza di Azione parteciperà alla festa dell’Unità che si terrà a Vibo Valentia ed organizzata dal Partito Democratico. Riteniamo opportuno precisare che il sindaco f.f. Versace parteciperà alla predetta iniziativa senza rappresentare però il partito provinciale e cittadino di Vibo Valentia che si rivede esclusivamente nelle figure del segretario provinciale Maurizio Mazzotta, del segretario cittadino Claudia Gioia, del consigliere regionale Francesco De Nisi e dei consiglieri comunali di Vibo Valentia, nonchè nelle ulteriori figure ed organismi dirigenziali democraticamente eletti nel corso del congresso provinciale partecipato da oltre 150 iscritti nel solo capoluogo registrati nell’anno 2022”. E’ quanto spiegano in una nota il segretario provinciale di Azione, Maurizio Mazzotta e il segretario cittadino di Vibo Claudia Gioia dopo che il Pd con il segretario regionale Nicola Irto ha invitato alla Festa dell’Unità (rimediando ad un precedente “scivolone” in ordine all’assenza di inviti per gli altri partiti) alcuni rappresentanti del M5S, della sinistra e, appunto, di Azione nella persona del sindaco di Reggio, facente funzioni, Carmelo Versace. Una scelta, quest’ultima, sulla quale intervengono i vertici vibonesi di Azione (Mazzotta e Gioia) per “sgombrare il campo da equivoci di sorta che alcuni passaggi politici potrebbero ingenerare proprio a ridosso delle prossime elezioni amministrative e l’occasione è conveniente per precisare che ogni scelta in termini di alleanze e di candidato a sindaco sarà valutata in primis dal partito provinciale e cittadino e dalle sue rappresentanze istituzionali e politiche che hanno già dimostrato ampiamente sul territorio autonomia organizzativa, ideologica, politica ed elettorale”.

