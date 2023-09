Consiglio comunale di Spilinga, ecco in dettaglio i punti all’ordine del giorno

Lunedì 25 settembre alle ore 19,00 è fissata la prima convocazione del Consiglio comunale di Spilinga indetta in seduta straordinaria. Durante la seduta di civico consesso saranno discussi l’approvazione dello statuto dell’Azienda speciale consortile, per la gestione associata dei servizi sociali nei sedici Comuni che costituiscono l’Ambito territoriale sociale di Spilinga; l’adesione all’ente di governo “Autorità rifiuti e risorse idriche Calabria”, stante la Legge regionale apposita che disciplina l’organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente. In fine, quale ultimo punto all’ordine del giorno, ci sarà la ratifica della delibera di giunta municipale d’inizio settembre riguardante la variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario per gli anni 2023-2025.

LEGGI ANCHE: Spilinga tifa per la “sua” Rosy Chin, nel cast del “Grande Fratello”

Spilinga, lavori pubblici: il Comune metterà mano anche alle barriere architettoniche