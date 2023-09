Spilinga tifa per la “sua” Rosy Chin, nel cast del “Grande Fratello”

Tutta l’amministrazione comunale di Spilinga tifa per la sua neo eletta “Ambasciatrice della ‘Nduja di Spilinga”, la chef Rosy Chin in arte “The queen Rosy Chin”, che quest’anno farà parte del cast della trasmissione Mediaset “Grande Fratello”. «Nominata dall’amministrazione comunale come eccellente rappresentante del salume tipico, per i suoi noti video che celebrano la bontà e la versatilità della ‘Nduja – scrive in un messaggio la squadra guidata dal sindaco Enzo Marasco -, approda alla seguitissima trasmissione del “Grande Fratello”. Ricordiamo il famoso “Bacchette pronte” con cui Rosy, chef e food creator, lancia i suoi contenuti social in un suo stile creativo di cucina fusion in continua evoluzione e che, grazie anche la nostra internazionale ‘Nduja di Spilinga, celebrata in uno stretto dialetto calabrese nel video diventato virale, ha superato in totale il milione di visualizzazioni sui social media, con migliaia e migliaia di “condivisioni”. Un successo tale, da far girare il nome di Spilinga e della ’Nduja di Spilinga a livello internazionale».

