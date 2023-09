Spilinga, lavori pubblici: il Comune metterà mano anche alle barriere architettoniche

Con l’approvazione appena avvenuta del progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza marciapiedi con realizzazione di rampe accesso disabili lungo il corso Garibaldi e messa in sicurezza sede stradali varie“, il Comune di Spilinga passa alla fase successiva per la realizzazione di quanto redatto dall’Ufficio tecnico comunale. Per l’esecuzione dell’opera, iscritta nel Bilancio di previsione dell’esercizio 2023-2025, l’ente impiegherà dunque la somma di 50mila euro già a disposizione dell’amministrazione comunale guidata da Enzo Marasco. I lavori che si andranno prossimamente a realizzare e che di fatto andranno ad abbattere le barriere architettoniche esistenti lungo i marciapiedi di corso Garibaldi, saranno dunque finanziati mediante il contributo del ministero dell’Interno relativo all’esecuzione di interventi di “Efficientamento energetico e/o per lo sviluppo territoriale sostenibile”.

LEGGI ANCHE: Piano di dimensionamento scolastico nel Vibonese: è polemica sull’ipotesi di bozza

Assistenza e cura dei disabili soli, a Spilinga bando da 130mila euro

Concerto beffa a Spilinga, l’opposizione: «Il pubblico aspetta ancora il rimborso»