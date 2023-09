Assistenza e cura dei disabili soli, a Spilinga bando da 130mila euro

L’Ambito sociale territoriale di Spilinga (nel quale rientrano anche i Comuni di Tropea, Briatico, Cessaniti. Drapia, Filandari, Joppolo, Limbadi, Nicotera, Parghelia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, Zaccanopoli, Zambrone e Zungri) ha diramato l’avviso pubblico per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. I fondi messi a disposizione ammontano a 130mila e 876 euro. Ne potranno beneficiare persone con certificazione di disabilità grave (riconosciuta con legge 104/92). Tra i requisiti, la residenza nell’Ambito territoriale di Spilinga e un’età compresa tra i 18 e i 64 anni. Nel valutare la richiesta, si terrà conto delle limitazioni dell’autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e del suo nucleo. Verrà data priorità:

«a persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità»;

che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità»; «a persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare , all’età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa»;

non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa»; «persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare».

I progetti finanziabili

Saranno finanziabili i percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione. Una quota dei fondi, 26mila e 175 euro saranno destinati a assistenza domiciliare socio-assistenziale e/o socio-educativa, interventi educativi individuali o di gruppo, cicli di giornate fuori casa finalizzati all’accrescimento dell’autonomia e all’apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico, periodi medio-brevi di esperienze fuori dal nucleo di origine per il consolidamento dell’autonomia e dell’indipendenza; periodi medio-lunghi di abitare supportato con presenza di personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto). Risorse per 39mila e 263 euro verranno invece indirizzati a interventi a sostegno della domiciliarità in case di civile abitazione, inclusa l’abitazione di origine e soluzioni di co-housing con caratteristiche che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Una cifra di 26mila e 175 euro, poi, per programmi destinati all’accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia. Tra le attività finanziabili: laboratori innovativi per l’accrescimento delle autonomie e delle capacità, azioni innovative e sinergiche con enti territoriali (Centri per l’impiego, scuole, cooperative sociali), percorsi di sensibilizzazione, informazione, accompagnamento e sostegno ai familiari in vista dell’uscita della persona con disabilità dal nucleo familiare di origine. Infine, 39mila e 263 euro per interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare. Più nel dettaglio, si evidenzia nell’avviso: «In situazioni di emergenza ed in particolare in situazioni in cui i genitori non sono temporaneamente nella condizione di fornire alla persona con disabilità grave il necessario sostegno e non è possibile ovviare con servizi di assistenza domiciliare, è previsto, nell’ambito del progetto personalizzato, il finanziamento di ricoveri temporanei di emergenza, per i soli oneri a rilievo sociale, in soluzioni alloggiative e residenziali, con caratteristiche che riproducano le condizioni abitative e relazioni della casa familiare».

I termini

I richiedenti devono far pervenire la domanda di ammissione dal 5 settembre al 5 ottobre 2023 al proprio Comune di residenza. L’istanza di partecipazione potrà essere compilata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ambito, sottoscritta dall’interessato, da un familiare o dal tutore. Le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono al beneficio previa valutazione multidimensionale, effettuata dall’equipe professionale mista Ambito Spilinga – Asp di Vibo. Per assistenza alla compilazione della domanda ci si può rivolgere agli uffici Servizi Sociali presso i Comuni di residenza. Inoltre gli uffici, previa sommaria verifica della documentazione idonea per l’accesso al servizio richiesto, provvederanno a trasmettere, entro cinque giorni dalla data di scadenza del bando, le domande ricevute, unitamente al piano individualizzato con gli obiettivi di assistenza, all’ufficio di piano del Comune Capofila di Spilinga.

LEGGI ANCHE: Difficoltà disabili al porto di Tropea, continua il “botta e risposta” tra Valeri e Di Salvo

Aldo Perrone e il suo sogno che si realizza grazie a LaC – Video

Pizzo, il Comune si dota di due sedie per l’accesso a mare dei disabili