“Italia Viva”: confermato il coordinatore del partito per la provincia di Vibo

Il 15 ottobre scorso si è svolto il primo congresso nazionale di Italia Viva. Durante la manifestazione si sono svolte le operazioni di voto per esprimere i rappresentanti territoriali che si sono concluse con l’elezione di Nunzia Paese quale presidente regionale calabrese e di Giuseppe Condello – attuale sindaco di San Nicola da Crissa – che è stato confermato coordinatore di Italia Viva per la provincia di Vibo Valentia. «Compagni di viaggio che stimo e di cui, in questi anni di militanza politica, ho potuto apprezzarne serietà, onestà e lealtà», afferma Mariella Calogero, già coordinatrice provinciale di Vibo Valentia. «Tante le sfide, i successi e i momenti vissuti insieme. In ogni occasione hanno sempre dimostrato tenacia, impegno disinteressato, amore e dedizione per la nostra regione e sono certa – conclude la Calogero – che ancora una volta riusciranno ad incidere positivamente sulla politica calabrese».

