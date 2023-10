Congresso di Azione ed elezioni comunali a Vibo: il terzo Polo c’è e mostra i “muscoli”

Stefano Luciano e Francesco De Nisi

Un congresso partecipato a Vibo Valentia per il partito di Azione che fa capo a livello nazionale a Carlo Calenda e che ha visto sancire l’intesa tra il consigliere regionale Francesco De Nisi e il consigliere comunale Stefano Luciano. Con unamozione unitaria è stato eletto a segretario provinciale Maurizio Mazzotta, mentre alla guida del partito cittadino rimane Claudia Gioia. Il congresso, celebrato alla presenza del senatore e commissario regionale Lombardo, ha di fatto aperto la campagna elettorale per le elezioni amministrative. Claudia Gioia, Stefano Luciano e Francesco De Nisi hanno infatti annunciato la formazione, già ultimata, di due liste espressione di Azione che concorreranno per il rinnovo del Consiglio comunale a sostegno del candidato a sindaco della città capoluogo. L’intenzione di Azione è quella di dialogare con le altre forze di centro – Noi Moderati e Udc – per formare una grande coalizione e scegliere insieme agli alleati la figura che può fare sintesi per proporla quale candidato a sindaco. “Apertura quindi a tutti coloro i quali, senza pregiudizi di parte, vogliono contribuire – ha dichiarato Stefano Luciano – ad un progetto serio per provare a cambiare il volto della città. Essere alternativi alla Limardo è chiaramente l’obiettivo principale che si aggiunge a quello di aggregare chi crede in un progetto ricco di elementi di novità”. Nei prossimi giorni è già previsto un incontro programmatico con le altre sigle di centro al quale parteciperà pure la consigliera comunale Elisa Fatelli quale espressione di un movimento politico che fa capo all’ex sindaco Elio Costa. Da segnalare, inoltre, che in sala al congresso di Azione era presente anche il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Policaro, eletto con “Vibo Unica” alle scorse comunali che era espressione della compagine di Stefano Luciano. All’incontro programmatico annunciato da Azione parteciperà pure il gruppo politico denominato “Concretezza” del consigliere comunale Pietro Comito, sostenuto dall’ex senatore di Alleanza nazionale Francesco Bevilacqua. “Il dialogo ed il confronto ci permetteranno di individuare a stretto giro – ha dichiarato Stefano Luciano – la soluzione migliore da proporre alla città”.

