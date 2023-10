Elezioni comunali a Vibo, Romeo (Pd): «Partire per tempo è indice di serietà verso l’elettorato»

Antonio Lo Schiavo

“Occorre riconoscere ad Antonio Lo Schiavo la profonda valenza del suo ragionamento e del suo coerente impegno nel favorire, in occasione delle prossime elezioni comunali a Vibo Valentia e, più in generale, nel dibattito regionale, l’importanza dell’unità delle forze progressiste e del massimo coinvolgimento di tutte le componenti talvolta disperse in una diaspora ingiustificabile”. A dichiararlo è Enzo Romeo, candidato a sindaco del Pd per il Comune di Vibo Valentia. “Sono convinto anch’io come lui – afferma l’ex presidente della Provincia – che occorra investire ogni energia per realizzare un’alleanza tra partiti e movimenti che condividano una visione ideale e di mutamento radicale dell’azione politica, nella difesa dei ceti e delle fasce sociali più fragili, riconoscendo l’importanza dei corpi intermedi per il corretto esercizio della funzione democratica, restituendo centralità, nei partiti, al dibattito concreto sul governo delle “cose necessarie” a migliorare sensibilmente la qualità di vita dei cittadini. Questo è per me avere un orizzonte progressista. E penso che tutte le componenti che siedono e siederanno al cosiddetto “tavolo dei progressisti”, – prosegue – condividano questa riflessione. Non è in discussione nemmeno il programma: è la città stessa a dettarlo nelle sue emergenze come nelle sue potenzialità fin qui disattese. Il vantaggio di partire per tempo, questione anch’essa sollevata e caldeggiata dal consigliere regionale, non può essere un elemento secondario ma un fattore strategico. E un indice di serietà verso l’elettorato”.

Enzo Romeo candidato Pd

“Elettorato che non ha steccati “di parte” – dichiara ancora Romeo – e non vorrebbe più assistere a diatribe inconcludenti ma a un coerente, fattivo e conseguente dialogo sul progetto politico e amministrativo per la “Nuova Vibo Valentia”. A questo proposito, nel nostro Centro Studi abbiamo ripreso, come annunciato, l’attività proiettata su un calendario autunnale, concentrandoci su alcuni temi rimasti in sospeso: il rilancio di Vibo Marina, del porto, delle aree industriali e quindi della relazione stretta tra tutti i quartieri della città; un innovativo e incentivante piano di espansione della ricettività turistica; la risoluzione, alla radice, di annosi problemi come l’approvvigionamento idrico, le reti primarie, la viabilità, la depurazione e la pulizia della città. Si tratta di stabilire un principio: l’interesse di Vibo Valentia ad essere governata da una coalizione davvero compatta ed esigente nelle finalità della sua azione politica. Su questo occorre essere rigorosi. Altrimenti si tratterebbe di un tradimento dei nostri valori fondanti. Anche sotto questo profilo credo che Antonio Lo Schiavo – conclude il candidato a sindaco del Pd di Vibo – saprà essere risoluto e tempestivo, conciliante e realista”.

LEGGI ANCHE: Comunali a Vibo, Lo Schiavo: «Unità prima di tutto e il metodo per individuare il sindaco si troverà»

Il Corsivo | Comunali a Vibo: la scelta di Romeo candidato del Pd agita le acque nella coalizione progressista

Il Corsivo | Comunali a Vibo: fuori i nomi degli aspiranti sindaci per evitare l’ennesima farsa