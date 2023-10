“Italia del Meridione”: Francesco Arena è il nuovo segretario provinciale di Vibo

«Nell’ottica di una strutturazione sempre più capillare sul territorio e avvertita l’esigenza di dare una guida forte e autorevole al partito in provincia di Vibo Valentia, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che nella primavera interesseranno tanti Comuni calabresi, fra cui, appunto, anche il Comune capoluogo di provincia», il segretario regionale di Idm Emilio De Bartolo, in sinergia con tutto il gruppo dirigente, a cominciare dal fondatore Orlandino Greco, ha individuato Francesco Arena come la figura più adatta per ricoprire il ruolo di segretario provinciale di Vibo, «con la consapevolezza – fanno sapere da Italia del Meridione – che attraverso la sua nomina Italia del Meridione proseguirà con ulteriore slancio e vigore nel percorso di crescita già avviato nei mesi e negli anni passati e che ha visto nel congresso costituente del marzo scorso un momento fondamentale nel passaggio da movimento a partito».

«Conosciamo bene le doti e le capacità politiche di Francesco Arena», dichiara il segretario regionale Emilio De Bartolo: «Siamo convinti che saprà imprimere una svolta alla crescita di Italia del Meridione in questo territorio. I prossimi mesi – prosegue il neo segretario Arena – saranno fondamentali per immaginare e progettare lo sviluppo dei prossimi anni a Vibo. Le elezioni nel Comune capoluogo di provincia costituiranno un momento decisivo per far affermare una nuova e competente classe dirigente, in grado di utilizzare nel migliore modo possibile le risorse europee, con progetti e programmi innovativi. Italia del Meridione sarà presente con uomini e idee nella competizione elettorale delle prossime comunali e non darà deleghe in bianco a nessuno. Se sui temi di interesse collettivo, che nelle prossime settimane lanceremo all’attenzione della pubblica opinione troveremo ascolto e attenzione bene, altrimenti ci rivolgeremo direttamente all’elettorato libero di Vibo con una nostra autonoma proposta politica e con un nostro candidato a sindaco. Non è più tempo di giochini e tatticismi, ma é arrivato il momento delle scelte e delle decisioni importanti nell’interesse della gente». Il fondatore Orlandino Greco, nel salutare con soddisfazione la nomina di Francesco Arena, sottolinea che «con la guida esperta e autorevole di Arena siamo sicuri che anche nella provincia di Vibo, come negli altri territori della regione, Italia del Meridione saprà diventare punto di riferimento di quanti, e sono tanti, vogliono che la politica diventi sempre più vicina ai territori e alle loro istanze, in un’ottica di partecipazione e condivisione dal basso delle scelte».

