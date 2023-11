Vibo, mancanza di sicurezza sulle strade provinciali: la competenza discussa in Consiglio comunale

Condizioni pessime e mancanza di sicurezza di alcune strade provinciali, che attraversano il territorio comunale, sono stati i temi al centro delle interrogazioni del consigliere Stefano Soriano, presentate e dibattute durante l’ultimo Consiglio comunale in modalità question time. Il capogruppo del Pd si è soffermato in particolare sulla ex Ss 522 nel tratto di strada ricadente sul territorio tra Vibo Marina e Portosalvo e sulla Sp 14, rete viaria dal “manto stradale totalmente dissestato” che mette in comunicazione Vibo con la frazione Piscopio. Per quanto riguarda la prima arteria, anche questa strada di competenza della Provincia di Vibo, durante il suo intervento Stefano Soriano non le ha risparmiate al presidente della Provincia, Corrado L’Andolina, “colpevole” di non aver mai risposto alle sue interpellanze sull’argomento in questione, e al sindaco del Comune di Vibo, Maria Limardo, sempre per la medesima ragione. Il consigliere di minoranza del Partito democratico ha rimarcato la differenza di attitudine alla collaborazione rilevata tra i vari attori presenti sul territorio vibonese: quale esempio positivo vi è il caso dei rappresentanti della “Ital Real Estate”. Nella circostanza, tale società, operante per conto di “Italcementi” e responsabile della manutenzione delle strade di accesso, ha immediatamente dato risposta e, in seguito, HA provveduto alla manutenzione della zona di competenza. “Contrariamente alla Provincia e al Comune di Vibo, – ha affermato Soriano – che si rimpallano puntualmente le competenza e la responsabilità sulla risoluzione del grave problema che affligge i cittadini in transito sulle due trafficate arterie”.

La risposta dell’assessore comunale Corrado

L’assessore Carmen Corrado

“Rispetto alla ex Ss 522, tale arteria non è di competenza comunale come già ribadito in più occasioni. Purtroppo, a bloccare un nostro intervento – ha affermato la Corrado – vi è una norma che prevede che se un agglomerato urbano non supera i diecimila residenti, pur essendo un’arteria ricadente sul territorio comunale non è comunque possibile intervenire. Solo chi ne ha l’effettiva competenza può farlo e, quindi, in questo caso specifico, la Provincia di Vibo. Detto questo – ha concluso l’assessore – ho però avuto rassicurazioni da parte dell’ingegnere Conocchiella, responsabile provinciale per tale settore, che sulla problematica il suo ente provvederà appena possibile”. Per quanto riguarda la Sp 14, l’assessore Corrado ha affermato che “lo scorso 12 ottobre il prefetto di Vibo, Paolo Giovanni Grieco, ha convocato una riunione con oggetto la Sp 14, la Sp 73, oltre che la Trasversale delle Serre. Presenti tutti i sindaci interessati, io, l’assessore Bruni, la nostra polizia municipale e per la Provincia di Vibo lo stesso ingegnere Conocchiella. Da quanto comunicato da quest’ultima, rispetto alla strada in questione la Provincia pare abbia già trovato un fondo di 53mila euro con lavori dati in affidamento. Inoltre, un altro fondo di 80mila euro è ancora in fase di sblocco e tali somme saranno destinate a interventi di rifacimento e ripristino dell’importante arteria provinciale“. Il capogruppo del Pd, Stefano Soriano, ha avvertito che nel caso le questioni da lui avanzate non dovessero avere risvolti positivi in brevissimo tempo, entro 15 giorni provvederà ad informare sulla vicenda la competente la Prefettura di Vibo Valentia.

LEGGI ANCHE: Vibo senza Centro dell’impiego: Soriano (Pd) indica immobili dismessi ma il Comune dice no

Vibo, Comune e Provincia, per Soriano (Pd): «L’indifferenza tra enti genera situazioni disastrose»

Strade colabrodo nel Vibonese, gli esponenti Pd incontrano il presidente della Provincia

Degrado a Portosalvo, la denuncia dei residenti: «Liquami lungo l’ex statale 522»