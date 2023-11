Provincia di Vibo esclusa da Rinascita nel troncone degli omicidi, interrogazione al presidente

Il gruppo “La Provincia del Futuro” ha presentato un’interrogazione al presidente Corrado L’Andolina in merito alla costituzione della Provincia di Vibo Valentia quale parte civile nel processo Rinascita Scott. In particolare, i consiglieri provinciali Marco Miceli, Maria Teresa Centro, Domenico Tomaselli, Alessandro Lacquaniti ed Elisa Fatelli chiedono al presidente dell’ente Corrado L’Andolina di riferire in merito all’esclusione dell’ente dal processo Rinascita Scott – troncone omicidi – in Assise a Catanzaro dove nel corso dell’ultima udienza il presidente della Corte – dopo la requisitoria della Dda – ha ritenuto tardivo, irrituale e inammissibile l’invio delle conclusioni scritte da parte del legale della Provincia inoltrate via Pec a processo in corso anzichè essere presente fisicamente in aula per rassegnare le proprie conclusioni scritte. I consiglieri provinciali chiedono quindi lumi al presidente dell’ente per conoscere i motivi alla base della scelta del legale della Provincia di procedere a tale forma di conclusione delle richieste risarcitorie in favore dell’ente finendo per tenere e comportamento gravemente lesivo degli interessi della Provincia stessa”.

LEGGI ANCHE: Rinascita Scott e enti locali parti civili, tanta “confusione” ma solo le sentenze chiariranno ogni aspetto