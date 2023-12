Forza Italia fa quadrato sui giovani: «Pronti a investire sulle future generazioni»

A Vibo Valentia un incontro promosso dai giovani di Forza Italia insieme al coordinatore provinciale vibonese Michele Comito e a Tonino Daffinà, per una ricognizione, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. «L’obiettivo – è scritto in un comunicato stampa – è quello di continuare a mantenere una solidità organizzativa che permetta al partito di ottenere risultati importanti, perseguendo gli intenti e gli ideali del compianto presidente di Forza Italia, a sei mesi dalla sua scomparsa». Nel suo intervento, il dirigente del movimento giovanile Giovanni Carè ha detto: «Faremo in modo che gli insegnamenti del presidente Berlusconi rappresentino per noi una guida sicura, nella consapevolezza di dover progettare il futuro della nostra generazione su questo territorio, sviluppando risorse e attività produttive, facendo in modo che diventi fonte di attrattiva per i turisti ma anche per quanti vogliano scoprirne il patrimonio storico-culturale ed il tessuto economico». Parole alle quali hanno fatto eco quelle di Francesco Chiarello: «Da ormai tre anni sono impegnato in un progetto politico che è l’unico, a mio giudizio, a puntare su una reale trasformazione dello Stato e dei suoi apparati burocratico-amministrativi. Un progetto, quello di Forza Italia, capace di esaltare i valori della libera impresa individuale e di commutarli e sintetizzarli mediante una rappresentanza collettiva, capace e sinergica». A seguire, l’intervento del neo-coordinatore regionale Francesco Cannizzaro che ha portato, telefonicamente, il saluto, alla squadra di giovani azzurri, evidenziando l’importanza del contributo delle nuove leve, nell’ambito delle prossime iniziative politiche del partito, oltre che garantendo un pieno coinvolgimento nelle attività di Forza Italia ad ogni livello. «Siamo pronti – ha sottolineato – ad investire sui giovani e presto saremo a Vibo per nuove iniziative ed appuntamenti organizzati da voi, che coinvolgano l’intero territorio». Dal canto suo, Tonino Daffinà, dirigente di Forza Italia ed attuale sub-commissario alla Depurazione, ha ribadito: «come il gruppo giovanile rappresenti la linfa per portare avanti le idee di riforma e consolidamento dello Stato, in direzione liberale, sulla scorta degli insegnamenti di Silvio Berlusconi». Nel suo intervento Michele Comito ha garantito pieno appoggio ai ragazzi. All’incontro è intervenuto telefonicamente, poi, il parlamentare e presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori che, da pochi giorni, ha ceduto a Cannizzaro il testimone della guida calabrese del partito.

