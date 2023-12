Occhiuto sotto scorta: la Regione compra una nuova auto per garantire la sicurezza del presidente

La Cittadella sceglie un Suv per garantire l’incolumità del politico e delle forze dell’ordine. Noleggio per 36 mesi al costo di 115mila euro

di Massimo Clausi e Pablo Petrasso

Il governatore della Calabria Roberto Occhiuto è sotto tutela dal mese di agosto. La decisione, adottata a livello centrale dal Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica emerge da una comunicazione interna legata al noleggio, da parte della Regione, di un’auto che rispetti gli standard di sicurezza richiesti. La scorta, una misura che non si applica a tutti i presidenti di Regione, gli è stata assegnata senza che Occhiuto abbia presentato alcuna denuncia. L’ipotesi, dunque, è che i rischi per la sicurezza del politico arrivino da captazioni ambientali o altri elementi investigativi. Si tratta, comunque, di ipotesi.

La comunicazione del governatore agli uffici della Cittadella

È lo stesso governatore a comunicare in una nota interna «di essere sottoposto al servizio di tutela e protezione quale persona esposta a particolari situazioni di rischio». Accade il 13 ottobre 2023, a poco più di due settimane dall'incendio che ha coinvolto l'abitazione estiva di Occhiuto a Belvedere Marittimo. Non vi sarebbe, tuttavia, una correlazione tra il rogo e la decisione di assegnare la scorta, che risale appunto ad agosto. Di certo le fiamme che hanno distrutto una pertinenza della casa del governatore sono il segnale di un'esposizione aumentata che richiede misure di sicurezza adeguate. Sono tanti i fronti aperti nel corso dei mesi, tutti all'insegna della tolleranza zero, diventato un claim della giunta regionale sia sul tema della lotta agli incendi dolosi che sull'eterna questione dell'inquinamento marino. Dai droni utilizzati per scovare i piromani alle misure di tutela contro gli scarichi abusivi, Occhiuto ha scelto una comunicazione d'impatto. Il rogo di Belvedere potrebbe essere il segnale che qualcuno non ha gradito.