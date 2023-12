Serra San Bruno, rimpasto di giunta: sostituiti due assessori

Giuseppe Zaffino e Sabina Maiolo

Rimodulazione della giunta comunale a Serra San Bruno da parte del sindaco Alfredo Barillari. Le deleghe in materia di raccolta differenziata e rete idrica vanno a Giuseppe Zaffino che prende il posto di Daniele Galeano che era in carica dal 17 ottobre 2022. Politiche giovanili, comunicazioni con il cittadino e sostenibilità le deleghe assegnate invece a Sabina Maiolo che sostituisce in giunta Raffaela Ariganello, in carica dal 3 ottobre 2020. La giunta comunale, guidata dal primo cittadino Alfredo Barillari, è ora composta dal vicesindaco Rosanna Federico, dall’assessore Salvatore Zaffino e dai due nuovi assessori Zaffino e Maiolo.

