Scuola per manager dell’industria a Vibo, Lo Schiavo: «Segnale importante»

Antonio Lo Schiavo

«L’attivazione di una scuola di alta formazione per manager calabresi, con la creazione di un presidio a Vibo Valentia, è una notizia da accogliere con estrema considerazione e favore. Ed è una notizia che, soprattutto, fa guardare con maggiore ottimismo al futuro». È quanto sostiene il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, presidente del Gruppo Misto – Liberamente progressisti, commentando l’inaugurazione del corso di Alta formazione per manager nel sito produttivo di Baker Hughes. «L’avvio di un programma interamente dedicato alla Calabria da parte di Big Academy, ente di formazione in management industriale, che dalla Toscana ha scelto Vibo Valentia grazie alla presenza del sito produttivo Baker Hughes, lascia infatti intravedere interessanti prospettive di crescita, segnalando al tempo stesso potenzialità che nel nostro territorio attendono solo di essere incoraggiate e sostenute. È infatti a mio avviso necessario che intorno alle eccellenze produttive e industriali, che pure esistono, si creino le giuste condizioni affinché si sviluppi un florido indotto, sia in termini economici e produttivi ma anche sul fronte dell’alta formazione e delle opportunità professionali. I futuri professionisti calabresi dell’industria e dei servizi ad essa legati devono poter trovare qui opportunità di impiego, senza essere costretti ad emigrare per mancanza di opportunità. E gli investimenti che proprio Baker Hughes, nell’ambito del suo piano di espansione, ha annunciato nel sito di Porto Salvo, dove nascerà un centro di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico e digitale, mi sembrano andare decisamente in questa direzione. La classe politica ha ora il compito di cogliere questi segnali, lavorando perché tali opportunità si moltiplichino sul territorio, dotandolo di adeguate infrastrutture e servizi che agevolino il più possibile questo percorso».

