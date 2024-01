Vibo Marina, al via un corso per formare i manager del futuro

Un percorso di alta formazione, unico in Italia, che mette a frutto il patrimonio di conoscenze e competenze di grandi aziende per formare manager in grado di interpretare al meglio le sfide del cambiamento. Arriva per la prima volta in Calabria il progetto Big Academy, il programma dedicato a dirigenti ed aspiranti tali, che fonde sapere teorico e pratico, per potenziare le competenze richieste dall’industria. Nata nel 2020 per volontà di Acsi – Associazione per la cultura e lo sviluppo industriale – quest’anno l’Academy si apre al territorio calabrese, inaugurando un suo hub nella città di Vibo Valentia. Il percorso BiG 2024 inizierà il prossimo 18 gennaio, ed è proprio nella sede Baker Hughes di Vibo Marina che si terranno le lezioni per i 6 giovani manager provenienti da importanti realtà aziendali della Calabria, territorio ricco di eccellenze produttive e manifatturiere di grande potenzialità e valore. «Quest’anno abbiamo deciso di estendere il progetto di BiG Academy anche al territorio calabrese – spiega il presidente di BiG Academy Paolo Ruggeri. – Sono molte le aziende di questa regione che hanno aderito con entusiasmo, ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di creare a Vibo Valentia un presidio di riferimento collegato a quello di Firenze, che garantisca ai partecipanti della Calabria un’esperienza altrettanto efficace, immersiva ed inclusiva. Questo vuole essere solo il primo passo verso la costruzione di un prossimo percorso BiG Academy dedicato interamente alla Calabria». Le lezioni prevedono apporti teorici e pratici, per far sì che la conoscenza sia facilmente trasformabile in competenze che i partecipanti potranno poi spendere nelle rispettive aziende di appartenenza. Il corpo docente è formato da docenti universitari e top manager aziendali. Le aree tematiche affrontate sono sei: sviluppo del business e internazionalizzazione; operations; dinamica finanziaria e controllo di gestione; transizione energetica e digitalizzazione, leadership e sviluppo organizzativo; governance e crescita aziendale. Tutto questo distribuito in oltre 200 ore di insegnamento e approfondimenti tematici in realtà aziendali. Il tutto, nei weekend (venerdì e sabato), fino a novembre 2024. Alla presentazione del corso, che si è tenuta lo scorso 12 gennaio, ha partecipato anche l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria, Rosario Varì, portando i suoi auguri alla prima classe calabrese ed esprimendo il suo plauso per un’iniziativa alla quale si riconosce un grande valore in termini di arricchimento ed attrattività per tutto il territorio regionale. «Questo progetto di sistema racchiude molti dei valori in cui la nostra azienda crede, in primis la crescita delle competenze e la collaborazione con enti e aziende del territorio ed è per questo che abbiamo accolto con piacere l’opportunità di ospitare la classe calabrese di BiG Academy nella nostra sede», commenta Maria Francesca Marino, plant manager dello stabilimento Baker Hughes di Vibo Valentia. «Contribuire alla realizzazione di una scuola di alta formazione in Calabria – conclude- è del tutto in linea con la strategia aziendale di contribuire alla crescita economica e culturale del territorio che ci ospita, oltre ad essere una ulteriore conferma dell’attenzione di Baker Hughes verso la nostra regione».

