Mileto, dalla Regione il sì definitivo al Piano strutturale comunale

Mileto vista dall’alto

Mileto sta per dotarsi di un Piano strutturale comunale, e lo farà a circa cinquant’anni di distanza dal precedente documento. L’importante notizia viene comunicata direttamente dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano. Si tratta, nello specifico, del parere positivo notificato in data odierna e in via definitiva sul Psc dalla Regione Calabria. Adesso si attendono i passi successivi. «Ho già chiesto al presidente del consiglio Antonio Direnzo – spiega il primo cittadino – di convocare il consiglio comunale a breve per l’approvazione definitiva. Successivamente l’iter verrà completato con le sole pubblicazioni sia sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria (Burc) e sia sul sito web del Comune di Mileto. Insomma, il lavoro portato avanti con tenacia da questa amministrazione viene ancora una volta premiato dal raggiungimento di un traguardo che pochi credevano possibile. Avremo tempo per ringraziare chi ha contribuito a questo grande risultato e a chiarirne meglio i contenuti. Fatto è – aggiunge – che sin da ora mi sento di esprimere tutta la felicitazione per un grande risultato a vantaggio di tutta la comunità. Avere regole certe in questo campo molto sensibile, equivale a normalizzare ulteriormente la vita della nostra comunità». A seguire il sindaco ricorda «che Mileto era dal 1975, anno di adozione del Piano regolatore comunale, che attendeva questo momento». Nello stesso tempo sottolinea anche «le tantissime difficoltà che ci sono state in questi anni per venire a capo di un’istruttoria veramente complessa. Alla fine, però, Mileto da paese senza regole urbanistiche passerà ad avere un suo Psc e un nuovo Regolamento edilizio. Partiremo da qui – prosegue – per dotare successivamente il territorio di Piani attuativi che servano, nello specifico, ad affrontare tutte le esigenze del territorio: dall’accoglienza dei turisti-fedeli, agli insediamenti artigianali; dalle facoltà di espansione edilizia, alla regolarizzazione di tante situazioni di cui la Comunità chiedeva soluzione ma che non è mai arrivata, tranne oggi grazie al nostro costante e tenace operato. L’appuntamento, quindi, è alla seduta dell’apposito consiglio comunale per l’approvazione».

