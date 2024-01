Elezioni Europee, Grant (Lega): «Salvini sta facendo tanto per la Calabria»

In visita agli studi di LaC Tv e alla redazione di LaC News24, l’europarlamentare Valentino Grant, casertano ed ex coordinatore campano della Lega, mette subito in chiaro che l’argomento più spinoso per chi è nato da Roma in giù, ma milita nel partito che un tempo era solo della Padania, è tabù. «Di Autonomia differenziata non parlo, non posso. C’è una precisa direttiva del partito». La lingua (non) batte dove il dente duole. Del Ddl Calderoli che spaventa le regioni del Sud ed esalta le spinte indipendentiste di quelle del Nord, Valentino Grant non intende parlare a microfoni accesi.

È una campagna elettorale difficile quella che nella quale è già immerso, in vista della tornata elettorale di giugno, che lo vedrà ricandidato al Parlamento europeo.

«I soldi per l’Autonomia differenziata li troveremo»

«L’Autonomia differenziata si farà», assicura in camera caritatis, ma senza particolare slancio. E soldi per i Lep? Ci vogliono tra i 100 e i 120 miliardi di euro per assicurare i Livelli essenziali di prestazione. Dove stanno i soldi? «Li troveremo», taglia corto, sconfinando dall’ottimismo nella favola. «E poi – precisa – mica è obbligatorio aderire all’autonomia differenziata. Le Regioni possono scegliere, questo non lo dice nessuno. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome già esistono e funzionano. Dov’è la differenza? ». Il discorso si fa troppo lungo per una chiacchierata informale.

Rischio “cappotto” di Fdi

Proviamo con il Ponte sullo Stretto. Si farà? «Si, certo». Ne è proprio sicuro? «Assolutamente, questa è la volta buona». L'ottimismo è il profumo della vita, declamava Tonino Guerra in una celebre pubblicità dei primi anni 2000. Ma è anche così che si vincono le elezioni, credendoci. E su questo il centrodestra non ha nulla da imparare. Anzi, il rischio adesso è vincere troppo, con Meloni che minaccia di far saltare il banco della coalizione con un risultato "renziano" a giugno. «Seve equilibrio in certe cose – avverte Grant – altrimenti le tensioni scoppiano all'interno della stessa alleanza».