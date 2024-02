Comunali a Vibo, Pd e M5S ufficializzano la candidatura a sindaco di Enzo Romeo

Enzo Romeo

“Il Partito Democratico e il Movimento 5 stelle di Vibo Valentia lavorano uniti e coesi per creare una vera alternativa per le prossime amministrative e per le imminenti provinciali. Nella piena convinzione che questo passaggio potrà essere un laboratorio politico di interesse nazionale, dove i due più grandi partiti di opposizione si ritrovano in una battaglia comune. In questo spirito costruttivo – fanno sapere i due partiti – si sono riuniti in data odierna i rappresentanti cittadini e provinciali dei rispettivi partiti, che dopo un’attenta analisi hanno deciso di convergere, comunemente, sulla figura di Enzo Romeo quale candidato sindaco dell’area progressista. Con la convinzione che grazie al lavoro deputato Riccardo Tucci, e col supporto dei livelli regionali di entrambe le forze politiche si potranno aggregare tutte le forze partitiche e civiche alternative all’attuale maggioranza di centrodestra, in modo che questo campo largo possa prendere consistenza e divenire il campo giusto. Nella consapevolezza che, Romeo, saprà essere, sin da subito, il candidato di tutto lo schieramento, nessuno escluso. Le condizioni ci sono tutte per ampliare il fronte progressista, aprendolo alle esperienze partitiche, civiche ed associative che vorranno prenderne parte, a partire da chi, culturalmente, puó rafforzare il fronte progressista da attore principale verso le quali ci sarà pienissimo rispetto e pari dignità. Uniti si vince e Vibo merita una vera alternativa allo stato di cose attuale”. E’ quanto comunicano gli esponenti del M5S e del Pd, rispettivamente Luisa Santoro, Michele Furci, Francesco Colelli e Giovanni Di Bartolo.

LEGGI ANCHE: Lista unitaria alla Provincia per Pd e M5S: «Si intensifica l’interlocuzione per le comunali»

Comunali e provinciali a Vibo: il M5S si accoda al Pd e stringe un accordo politico-elettorale