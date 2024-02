Lista unitaria alla Provincia per Pd e M5S: «Si intensifica l’interlocuzione per le comunali»

E' prevista per domani una riunione tra i i due partiti per sciogliere il nodo relativo alla figura del candidato sindaco

I rappresentanti del Pd e M5S, a seguito della presentazione della lista unitaria per le elezioni provinciali, hanno avviato una interlocuzione in vista delle prossime elezioni comunali. Il confronto sui temi è stato intenso e i punti di incontro diversi. La visione su problematiche calde quali porto, acqua pubblica, riduzione dei costi della politica, amministrazione virtuosa, decoro urbano e rilancio economico e sociale della città, ha portato ad una discussione che ci spinge ad una piena comunione di intenti dal punto di vista programmatico. L’impegno politico dei due più grandi partiti di opposizione nazionale, avvertendo la gravità economica e sociale del momento, ha portato ad una maggiore consapevolezza di intraprendere un percorso comune con l’intenzione di risollevare le sorti di questo territorio. Sulla base della visione comune e delle priorità programmatiche, per ulteriori approfondimenti la riunione è riconvocata per domani, al fine di sciogliere il nodo relativo alla figura del candidato sindaco”. Così Michele Furci – rappresentante territoriale M5S, Luisa Santoro – coordinatrice provinciale M5S, Francesco Colelli – segretario cittadino Pd, Giovanni Di Bartolo – segretario provinciale Pd.

