Provinciali a Vibo: accordo tra i consiglieri regionali De Nisi e Lo Schiavo?

Francesco De Nisi

Antonio Lo Schiavo

Accordo elettorale tra i consiglieri regionali Francesco De Nisi (segretario regionale di Azione) e Antonio Lo Schiavo (Liberamente Progressisti) in vista del rinnovo del Consiglio provinciale di Vibo Valentia. Questa la principale “novità” politica che arriva con il deposito della lista denominata “Azione con Calenda e Progressisti per la Provincia di Vibo Valentia”. E anche qui appare subito lampante come da un lato Antonio Lo Schiavo abbia pubblicamente dichiarato alla stampa di lavorare alle comunali di Vibo Valentia per battere le destre e costruire una larga coalizione progressista e di centrosinistra, dall’altro lato lo stesso consigliere regionale lo si trova accanto a De Nisi e alla sua lista. E non è un mistero per nessuno che Francesco De Nisi sia un consigliere regionale di centrodestra – sostenitore del presidente della Regione Roberto Occhiuto – e Antonio Lo Schiavo un consigliere regionale di centrosinistra (quindi contro Occhiuto). Nella lista appena presentata per le provinciali aspira infatti ad un posto di consigliere provinciale anche Emilio De Pasquale, attuale consigliere comunale di Pizzo, ma soprattutto stretto congiunto (è lo zio) di Antonio Lo Schiavo. Questi i dieci candidati della lista “Azione con Calenda e Progressisti per la Provincia di Vibo Valentia”: Debora Boragina, 38 anni, consigliera comunale di Vallelonga; Francesco Catania, 24 anni, consigliere del Comune di Ionadi; Antonio Raffaele Corigliano, 59 anni, consigliere comunale a San Costantino Calabro; Emilio De Pasquale, 66 anni, consigliere al Comune di Pizzo; Rosalba Galati, 46 anni, consigliera a Filadelfia; Vincenzo Lentini, 44 anni, presidente del Consiglio comunale di Limbadi; Sabrina Mazzotta, 32 anni, consigliera al Comune di Sorianello; Sandra Mazzotta, 38 anni, consigliera al Comune di Filadelfia; Vito Regio, 36 anni, consigliere comunale di Serra San Bruno.

LEGGI ANCHE: Provinciali a Vibo: Pd e M5S chiudono una lista ma si fermano a sette candidati su dieci

Provinciali a Vibo: Forza Italia e FdI presentano la lista “pescando” anche dal centrosinistra

Elezioni provinciali a Vibo, ecco i candidati delle quattro liste in corsa

Comunali e provinciali a Vibo: il M5S si accoda al Pd e stringe un accordo politico-elettorale