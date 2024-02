Provinciali a Vibo: le forze di centro si uniscono e presentano un’unica lista

Udc, Italia Viva, Noi Moderati, Lega, Italia del Meridione, Città Futura alleati per il rinnovo del Consiglio provinciale

Maria Rosaria Nesci e Giuseppe Condello

Lista unitaria ed accordo politico-elettorale tra Udc, Italia Viva, Noi Moderati, Italia del Meridione, Lega e Città Futura dell’ex consigliere regionale Vito Pitaro, in vista del rinnovo del Consiglio provinciale di Vibo Valentia. Presumibilmente a tale schieramento forniranno i propri consensi anche i seguaci dell’ex senatore Bevilacqua e Vibo Unica (gruppo attivo nel Consiglio comunale di Vibo). Dieci candidature così ripartite: Giampiero Calafati, 50 anni, (Noi con l’Italia, presidente del Consiglio comunale di Ionadi); Giuseppina Colloca, 44 anni, consigliera comunale di Vibo; Alessandro Lacquaniti, 51 anni (Udc, consigliere comunale a San Gregorio d’Ippona e consigliere provinciale uscente), Antonio Macrì, 36 anni (consigliere comunale a Nicotera con la Lega), Erika Marchese, 44 anni, consigliera comunale a San Nicola da Crissa (Italia Viva), Nicola Papa, 64 anni (Italia Viva, vicesindaco di Brognaturo), Domenico Pontoriero, 51 anni (Noi Moderati, consigliere comunale a Rombiolo), Rosamaria Tassone, 35 anni, consigliera comunale a Nardodipace (Udc), Domenico Tomaselli, 35 anni, (consigliere comunale a Ricadi, candidato in quota Italia Viva, ex Partito socialista, consigliere provinciale uscente), Stefania Ursida, 55 anni (Città Futura, consigliera comunale a Vibo). Da evidenziare che Giusy Colloca ha abbandonato Forza Italia nel dicembre 2021, mentre Alessandro Lacquaniti era stato eletto consigliere provinciale con “Coraggio Italia”, la formazione politica che faceva capo a Toti e Quagliariello.

