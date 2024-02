Autonomia differenziata, a Vibo il Pd scende in campo accanto ai sindaci

Giovanni Di Bartolo

Il Partito democratico di Vibo Valentia aderisce alla manifestazione promossa da Anci Calabria martedì 13 febbraio alle ore 10:00 davanti la Prefettura di Vibo Valentia. “Siamo schierati al fianco dei sindaci e degli amministratori locali per difendere le ragioni dei nostri territori, – ha dichiarato Giovanni Di Bartolo, segretario provinciale del Pd – contro il tentativo secessionista voluto dal Governo e sostenuto dal centrodestra. Dopo il voto favorevole del presidente Occhiuto in Conferenza Stato-Regioni, è altrettanto inaccettabile che il disegno di legge sull’autonomia differenziata sia stato approvato con il consenso dei senatori calabresi espressione del centrodestra. Ribadiamo ancora una volta la nostra netta contrarietà a questo disegno di legge che non garantisce i diritti sociali e civili fondamentali, non promuove le ragioni della crescita e dello sviluppo, amplificando il divario tra le regioni”.

LEGGI ANCHE: Comunali a Vibo, Umanesimo sociale: «Il Pd non ci ha voluto nella coalizione»

Comunali a Vibo, “Cultura Sociale” si schiera con Enzo Romeo