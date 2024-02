Comunali a Vibo, “Cultura Sociale” si schiera con Enzo Romeo

“Cultura Sociale”, fin da subito schierata a favore di “una forte e incisiva iniziativa di rilancio della città di Vibo “Valentia“, ha accolto con enorme entusiasmo “la costituzione di una larga coalizione di forze politiche e civiche intorno alla figura di Enzo Romeo prescelto e designato da quest’alleanza a competere per la carica di primo cittadino” in occasione delle consultazioni amministrative del prossimo giugno.

“Un simile segnale di unità, come non si registrava da tempo, è davvero incoraggiante e di ottimo auspicio per affrontare una campagna elettorale che non sarà certo facile ma nella quale coerenza di idee e impegno serio e fattivo sapranno fare la differenza. L’associazione “Cultura Sociale” è stata attiva partecipe, del resto, anche alle iniziative del Centro Studi “Progetto Vibo Valentia” – prosegue – fornendo un cospicuo contributo di idee e qualificate riflessioni sulle criticità che riguardano la città e le sue prospettive”. Insomma, “Cultura Sociale” scenderà nell’agone politico e sarà, dunque, “a fianco di Enzo Romeo, assieme alle altre forze politiche e civiche riunitesi nel campo progressista: un candidato, Romeo, di alto spessore, qualità politiche e amministrative indubbie e soprattutto intellettualmente e moralmente onesto. Ma anche – non è fatto secondario – fortemente appassionato delle sorti di Vibo Valentia, sia di quelle legate all’immediato presente che attende scelte importanti per la città, sia in merito alle altre che risulteranno decisive, a medio lungo termine, per il futuro di quest’importante centro calabrese”.

