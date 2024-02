Comunali a Vibo, Consoli e Lo Bianco pronti a una «prova di dialogo con l’area moderata»

«Il Patto per la città, frutto dell’intesa programmatica ed elettorale tra il movimento Umanesimo sociale guidato da Domenico Consoli e il gruppo rappresentato dal consigliere comunale Anthony Lo Bianco, segue con attenzione l’evoluzione del quadro politico in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno e, rispondendo alle sollecitazioni pervenute, apre ad una prova di dialogo con le forze dell’area moderata». E ancora: «Nel confermare – urbi et orbi – le “mani e le menti libere” rivendicate in seguito alla rottura del tavolo progressista, vincola a presupposti imprescindibili la sua disponibilità al dialogo» per «l’impegno alla definizione, condivisa, di un programma elettorale serio e concretizzabile per il rilancio della città, la cui redazione non sia semplicemente un atto formale». Ogni alleanza, tuttavia, «non può includere sigle che in ambito nazionale abbiano sostenuto provvedimenti che penalizzano il Sud o che propugnano politiche sovraniste». Ribadito l’impegno «di tutte le sue componenti, affinché, al di là dei profili di rilevanza giudiziaria, vi siano liste al di sopra di ogni sospetto sul piano etico e morale», nonché «l’impegno nell’adozione di percorsi democratici, trasparenti, lineari, quale strumento per l’avvio di un percorso comune; a favorire la partecipazione civica al processo elettorale ed il riconoscimento della pari dignità dell’associazionismo politico culturale rispetto ai partiti; l’impegno affinché la designazione del candidato sindaco della coalizione, considerati i presupposti di cui sopra, guardi agli interessi esclusivi della città e dei cittadini, e risponda ad un indirizzo di netta discontinuità con il passato». «Ad ogni buon fine, il Patto resta comunque aperto al confronto con qualsiasi forza, civica e politica, purché dia prova concreta, di custodire quei valori di democrazia, legalità e impegno civile, che non possono essere mere intenzioni o enunciazioni di principio fattualmente smentite dalle azioni», chiosano.

