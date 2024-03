Intimidazioni alla Chiesa vibonese, De Nisi: «L’imbarbarimento non vincerà»

Il consigliere regionale e segretario di Azione in Calabria: «Atti che non incideranno sulla missione evangelizzatrice della Chiesa in territori difficili e di frontiera e nei quali operare non è mai facile»

«Un imbarbarimento del vivere civile da condannare, che testimonia una deriva sociale e civile sulla quale riflettere in maniera seria e approfondita». Lo afferma Francesco De Nisi, consigliere regionale e segretario di Azione in Calabria, esprimendo solidarietà personale ed istituzionale a mons. Attilio Nostro, vescovo della Diocesi di Mileto – Nicotera – Tropea, a cui nei giorni scorsi è stato fatto trovare un bossolo di pistola nella cassette delle lettere all’interno della Curia vescovile. «Un gesto inquietante – aggiunge De Nisi – che segue alle intimidazioni ai danni dei parroci di Cessaniti, don Felice Palamara e don Francesco Pontoriero, che

sicuramente non inciderà sulla missione evangelizzatrice della Chiesa in territori difficili e di frontiera, nei quali operare non è mai facile». De Nisi, nel ribadire la sua vicinanza ai pastori della Chiesa Vibonese, conclude

facendo «affidamento sull’operato delle forze dell’ordine per risalire ai colpevoli» e invita «i cittadini onesti e tutte le istituzioni a promuovere azioni di sostegno per arginare fenomeni di devianza che, nonostante tutto, in Calabria non vinceranno».

LEGGI ANCHE: Chiesa sotto attacco nel Vibonese, L’Andolina: «In Calabria c’è bisogno della presenza dello Stato»

Intimidazione al vescovo Nostro, Mangialavori: «È intollerabile quanto sta accadendo»