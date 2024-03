Chiesa sotto attacco nel Vibonese, L’Andolina: «In Calabria c’è bisogno della presenza dello Stato»

“Gli episodi di intimidazione che si sono verificati a Cessaniti prima e alla diocesi di Mileto poi, nei giorni scorsi, sono gravi e censurabili non solo sotto il profilo giuridico, ma anche morale e culturale. Al vescovo, ai parroci, al commissario prefettizio, agli operatori culturali esprimo la mia vicinanza affettuosa ed umana. In Calabria c’è bisogno della presenza dello Stato. Ma c’è ancora più bisogno di una comunità che ponga i valori della vita e dell’umanità, al centro del suo pensiero e del suo agire”. Così il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado L’Andolina, a margine dell’ultimo atto intimidatorio all’indirizzo della Chiesa Vibonese. Un bossolo di pistola è stato infatti ritrovato nella cassetta delle lettere della curia vescovile di Mileto. Un chiaro tentativo per intimorire il vescovo monsignor Attilio Nostro che ha denunciato l’episodio alle forze dell’ordine.

