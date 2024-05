Incidente stradale nel Reggino, un morto nella galleria della Limina

Incidente stradale mortale stamane sulla strada statale 682 “Jonio Tirreno”. Il bilancio del sinistro, avvenuto all’interno della galleria ‘Limina’, è di un morto. Nell’incidente, sul cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti due veicoli. Sul posto alcune squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in pina sicurezza e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. La vittima è un uomo residente a Catania ed è deceduto sul colpo, mentre il ferito, non grave, è residente a Gerace trasportato cosciente presso l’ospedale più vicino. Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente, che è al vaglio degli inquirenti, ma sembrerebbe che una delle due auto sia carambolata per poi scontrarsi con quella proveniente dal lato opposto. Sul posto i vigili del Fuoco di Siderno che hanno provveduto a estrarre l’uomo deceduto dall’autovettura e mettere in sicurezza le auto.