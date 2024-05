Terremoto: quattro scosse registrate nel Reggino

Quattro scosse di terremoto sono state segnalate in Calabria dall’Osservatorio Nazionale Terremoti. Una è stata registrata a Delianuova alle ore 11:52 di oggi dai sismografi della Sala Sismica Ingv-Rom. La scossa è stata avvertita dalla popolazione. La profondità è stata attualmente stimata a 7 chilometri con una magnitudo stimata in 3.5 Ml. La scossa è stata seguita da altre due registrate a Scido. Una alle ore 11:54 di magnitudo 2.1 alla profondità di 8 chilometri, l’altra alle 12:25 di magnitudo 2.0 alla profondità di 8 chilometri. Alle ore 12:55 poi la terra ha tremato ancora a Delianuova con una scossa registrata a 6 km di profondità e di 2.0 di magnitudo. Non si registrano al momento danni a cose o persone.