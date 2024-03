Comunali a Vibo: Noi Moderati a sostegno di Muzzopappa e contro «azioni autonome altrui»

“La coordinatrice provinciale, Maria Rosaria Nesci, ed il coordinatore regionale, Antonello Talerico, di Noi Moderati, intendono precisare che il partito sostiene il candidato a sindaco espresso dalla coalizione di centro, l’avvocato Francesco Muzzupappa”. E’ quanto affermano in una nota stampa la coordinatrice provinciale del partito, Maria Rosaria Nesci e il coordinatore regionale Antonello Talerico i quali sottolineano che a Vibo la coalizione di centro “ha sempre visto quale pilastro fondamentale il partito Noi Moderati. Non si riconoscono, pertanto, azioni autonome altrui che vadano in una direzione differente da quella concordata dal coordinamento provinciale e regionale e si rileva che in relazione a chi le ha intraprese sarà presa in considerazione l’ipotesi dell’espulsione, salvo che gli stessi non vogliano considerarsi dimissionari”.

