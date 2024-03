Comunali a Vibo: l’area di Centro ufficializza la candidatura a sindaco dell’avvocato Muzzopappa

Francesco Muzzopappa

“La coalizione di Centro ha deciso di candidare a sindaco della città di Vibo Valentia l’avvocato Francesco Muzzopappa. Il nostro – si evidenzia in una nota della Coalizione – è un progetto con protagonista il noto avvocato quale alternativa alle coalizioni di centrodestra e centrosinistra. Siamo convinti che non si possa professare il “credo” della modernità mettendolo in pratica con gli stessi nomi e volti che si aggirano sul territorio da oltre venti anni”. La coalizione, inoltre, sottolineando ragioni e obiettivi, evidenzia come “il percorso intrapreso si fondi su valori comuni e un impegno forte e concreto, indirizzato a mettere in piedi un progetto politico nuovo in cui si privilegi la partecipazione dei cittadini. Il governo della città, infatti, non può e non deve essere un affare dinastico. La nostra – si evidenzia ancora nella nota – è una città piena di storia, una città sul mare e di mare, una comunità da preservare, una città da proiettare al futuro. Vogliamo che rispetti le sue radici, guardi avanti e, prendendo per mano i cambiamenti, sostenga i propri cittadini nelle situazioni di fragilità”. Ed è in questa prospettiva che la coalizione di Centro, nel concludere, si dice «lieta di confrontarsi e intraprendere un percorso politico comune con il mondo dell’associazionismo politico, culturale del territorio oltre che con ogni forza politica che si riconosca nei valori più alti e nobili della democrazia e della rappresentanza sociale in grado di garantire, oltremodo, la più ampia ed estesa partecipazione della cittadinanza”. La nota inviata via mail alle redazioni degli organi di stampa viene firmata con le seguenti sigle: Azione, Italia Viva, Udc, Idm, Noi Moderati, Movimenti civici a supporto. Tre dati politici balzano subito all’attenzione: fra le sigle politiche a supporto della coalizione di centro manca la Lega; manca anche Città Futura dell’ex consigliere regionale Vito Pitaro che non viene espressamente nominata; compare Azione, ma tutto il gruppo cittadino con la segretaria Claudia Gioia e il coordinatore provinciale Maurizio Mazzotta ha deciso di aderire alla coalizione di centrodestra unitamente al consigliere comunale Stefano Luciano e per Statuto il simbolo del partito può essere tolto solo dal leader nazionale Carlo Calenda. Resta quindi da capire la sigla di Azione indicata dalla coalizione di centro a chi si riferisca a parte il coordinatore regionale Francesco De Nisi. Chi vivrà, vedrà.

LEGGI ANCHE: Comunali a Vibo, il polo di centro sceglie l’avvocato Muzzopappa quale candidato a sindaco

Comunali a Vibo, Consoli: «Umanesimo sociale non ha ancora aderito ad alcuna coalizione»