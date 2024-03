Comunali a Vibo: Muzzopappa rompe con l’esperienza leghista e sposa il “Patto per la Città”

Anthony Lo Bianco e Domenico Consoli

Prende posizione il “Patto per la Città” – che racchiude Umanesimo sociale di Domenico Consoli e il gruppo del consigliere comunale Anthony Lo Bianco – dopo l’ufficializzazione del candidato a sindaco di Vibo Valentia, Francesco Muzzopappa, per l’area di Centro. “Il candidato a sindaco dell’area di Centro, Francesco Muzzopappa , in rappresentanza di tutta la coalizione – spiegano Consoli e Muzzopappa in un comunicato stampa – all’epilogo dell’interlocuzione avviata con le forze civiche federate nel Patto per la Città ha accolto le istanze ricevute assumendo:

Il candidato sindaco espressione dell’area di Centro, Francesco Muzzopappa, ritenendo definitivamente chiusa ogni altra esperienza politica antecedente incompatibile con un’area moderata e democratica, quale quella che si intende costruire ed allargare insieme al Patto per la Città, aderisce in maniera convinta al Patto dopo averne accolto senza riserve le indicazioni. Medesima adesione al Patto per la Città viene esplicitamente espressa dalle altre forze della coalizione delle quali il candidato sindaco è garante”. Valutati i profili etici e morali, e le proposte programmatiche del Patto, che vengono totalmente condivisi dal noto penalista vibonese, lo stesso “assicura l’adesione al Patto per la Città di tutte le componenti dell’area moderata che sottoscrivono il presente documento, nelle persone dei rappresentanti dei partiti di centro dell’area moderata (Azione, Italia Viva, Udc, Noi Moderati) ed i capilista delle liste civiche qui confederate e tutte aderenti al Patto per la Città che, pertanto, siederà al tavolo dell’area moderata, in contrapposizione alle coalizioni di centrodestra e centrosinistra, incentivando la partecipazione di movimenti civici e della società civile all’alleanza. Il candidato sindaco sarà il garante di tale documento”. Allo schieramento di Centro, a quanto ci risulta, partecipa anche Italia del Meridione guidata a Vibo da Francesco Arena.

