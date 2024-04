Bandecchi offre centomila euro alla Vibonese dopo rifiuto della Lfa Reggio Calabria

di Claudio Labate

Finirà nelle casse della Vibonese calcio la sponsorizzazione da 100mila euro offerta dal leader di “Alternativa popolare”, Stefano Bandecchi alla Lfa Reggio Calabria e rifiutata dalla società. E’ quanto rendono noto lo stesso Bandecchi e Massimo Ripepi, coordinatore del movimento in Calabria, nella conferenza stampa che segna la chiusura del tour elettorale del sindaco di Terni in riva allo Stretto. «Un gruppo di imprenditori di Vibo – ha detto Ripepi, prossimo candidato di Ap alle Europee – nel chiuso di una stanza hanno voluto incontrare Stefano Bandecchi chiedendogli di aiutare la squadra di calcio con una sponsorizzazione che il segretario nazionale ha concesso subito». Non una trovata elettorale, ha assicurato poi Bandecchi. «Ho saputo che i tifosi della Reggina sono gemellati con quelli della vibonese, e davanti alla richiesta di quegli imprenditori, visto che qui l’attuale società mi ha detto no, ho deciso di dare questa sponsorizzazione per la fine di questa stagione e per la prossima». Una società, quella de La Fenice, che avrebbe detto no anche agli imprenditori che si erano proposti di fare da intermediari, provando a superare lo scoglio dell’incompatibilità tra gli sponsor E-Campus e Unicusano, per aiutare gli amaranto che non sembra stiano attraversando un periodo del tutto florido. Ma Bandecchi per chiudere il cerchio ha voluto sgombrare il campo da facili illusioni calcistiche future: «Ho detto che sono disponibile ad acquistare il marchio, ma non posso e non prenderò la Reggina. Comprerò il marchio, se serve, e lo consegnerò al sindaco». Leggi tutto sul reggino.it.