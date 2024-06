Elezioni, Orrico (M5s): «A Vibo con le forze progressiste costruito un progetto importante»

«Il Movimento 5 stelle tiene in Calabria e in particolare nel Cosentino e nel Crotonese. Nell’alveo delle forze progressista siamo primi». Lo ha detto la deputata pentastellata Anna Laura Orrico, ospite della maratona elettorale di LaC, nel commentare i dati consegnati dalle urne a partire dall’ottimo risultato di Pasquale Tridico, definito il «candidato di punta» che ha portato a casa ben 112mila preferenze. Il tutto all’interno di un dato nazionale poco soddisfacente «che lascia l’amaro in bocca» e dal quale bisognerà ripartire per «aprire una serie di riflessioni», ammette.

Non in discussione la guida di Giuseppe Conte: «Non credo che abbia lavorato per affermare la propria leadership nel campo largo. Si tratta invece di rafforzare il dialogo. Il dato di tutte le forze insieme è importante» per «costruire un’alternativa al centrodestra». Positive le prove a Corigliano-Rossano e Vibo Valentia, «dove il M5s è presente all’interno di una coalizione progressista e costruito un progetto. Risultati positivi in queste due realtà non possono che incoraggiarci per andare avanti a costruire un’alternativa al centrodestra».

Quindi la stilettata al governatore Roberto Occhiuto: «Spadroneggia sui social ma in realtà la qualità della vita dei calabresi non è cambiata». Tra i temi trattati, la questione astensionismo: «un dato mortificante. Le forze politiche – ha aggiunto – non sono riuscite a ricucire lo strappo tra elettori e partiti».

