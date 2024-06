Il Sì all’Autonomia differenziata spacca Forza Italia: tra i ribelli c’è anche il deputato di Vibo Mangialavori

C’è anche il parlamentare di Vibo Valentia Giuseppe Mangialavori tra i deputati forzisti che non hanno partecipato al voto notturno sull’Autonomia differenziata. Mangialavori si è allineato – assieme a Francesco Cannizzaro e Giovanni Arruzzolo – ai dubbi di Fi, manifestati senza troppi fronzoli dal presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto. Assente anche l’altro deputato vibonese Riccardo Tucci del M5S, ma in questo caso non per una contrarietà rispetto al No espresso dal suo gruppo.

Il governatore ha spiegato anche dopo l’esito della maratona in Aula che «questa norma andava maggiormente approfondita e la discussione doveva svolgersi in modo sereno: avremmo così avuto l’opportunità di spiegarla meglio nelle regioni meridionali». In prospettiva ci sono le (temute e possibili) debacle nel voto al Sud e, sullo sfondo, resta la battaglia per la leadership del partito nazionale

I No dei calabresi di opposizione erano scontati e sono arrivati (con qualche assente). I Sì dei leghisti anche, con l’eccezione di Domenico Furgiuele, assente alla votazione sull’Autonomia differenziata per l’espulsione di sette giorni rimediata proprio nei giorni della rissa alla Camera sul ddl Calderoli che ormai è legge. Il parlamentare lametino non c’era ma si sarebbe certamente espresso favorevolmente per poi lasciarsi avvolgere idealmente dalle bandiere della Serenissima sventolate dai suoi colleghi del Carroccio mentre la minoranza cantava l’inno di Mameli. Per stare nel campo leghista ha votato Sì Simona Loizzo, deputata cosentina, che ha sventolato la bandiera della Regione Calabria per festeggiare l’approvazione.

Allineato alla maggioranza anche il parlamentare di Fratelli d’Italia Alfredo Antoniozzi. In missione, tra i meloniani, il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro. Continua a leggere su LaC News24.