Elezioni Vibo, su LaC l’ultimo faccia a faccia tra Cosentino e Romeo prima del ballottaggio: ecco com’è andata – Video

Le priorità sono le stesse, perché evidenti a tutti. Diverse, però, sono le idee per lo sviluppo della città. Non potrebbe essere altrimenti se entrambi gli sfidanti al ballottaggio di Vibo Valentia provengono da un substrato politico e culturale in netta contrapposizione.

Roberto Cosentino ed Enzo Romeo, candidati a sindaco per il centrodestra e il centrosinistra, sono stati i protagonisti dell’ultima puntata di Vibo Valens, il progetto editoriale messo in campo nell’ambito del format Dentro la Notizia per accendere i riflettori sull’unico capoluogo di provincia chiamato al voto. Intervistati dai giornalisti Pier Paolo Cambareri, a conduzione della puntata, Giuseppe Sarlo e da Enrico De Girolamo (direttore de Il Vibonese.it e vice direttore di LaC News24), entrambi non si sono risparmiati nel tentativo di illustrare in maniera chiara agli elettori i motivi per i quali meritino la fiducia. Un confronto – ormai l’ultimo della campagna elettorale – destinato a incedere sulle scelte visto che Cosentino e Romeo hanno messo nero su bianco l’impegno che in caso di elezione li vedrà protagonisti per i prossimi cinque anni. E così, nel coso della puntata, sono tornati i temi caldi della campagna elettorale incentrati su tre asset prioritari: lo sviluppo economico del capoluogo, la centralità dei giovani con le loro aspettative, l’innalzamento del livello dei servizi e delle opportunità sociali legate al rilancio della cultura e della storia millenaria della città.

Sì, ma come? Attraverso lo sviluppo dei rispettivi programmi messi nero su bianco e presentati alla città, ma declinati in sintesi nel corso del format di LaC. Una puntata che ha consentito di mettere in luce anche la centralità del voto a Vibo Valentia in chiave regionale: la vittoria di Cosentino rafforzerebbe il centrodestra a guida Occhiuto, quella di Romeo rimetterebbe in piedi le ambizioni dell’area progressista calabrese di lanciare l’opa, appunto, proprio sulla Regione Calabria nel tentativo di scalzare Occhiuto e alleati. Ecco perché l’importanza strategica di questo appuntamento elettorale.

