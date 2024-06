Romeo sindaco, la soddisfazione di Irto (Pd): «Con Vibo il campo progressista conquista un’altra città calabrese»

«Tanti auguri alla città di Vibo Valentia per aver scelto il cambiamento e a Enzo Romeo per aver costruito con passione, volontà e competenza la vittoria del centrosinistra, storica e significativa dopo i 15 anni di gestione comunale del centrodestra».

Lo afferma, in una nota, il senatore Nicola Irto, segretario del Partito democratico della Calabria, che prosegue: «Storico dirigente del Partito democratico, Romeo ha saputo interpretare il desiderio della comunità vibonese di lasciarsi alle spalle il passato e di immaginare una città moderna e inclusiva dei servizi, dei diritti e dello Stato sociale. Romeo ha saputo analizzare i problemi locali e offrire soluzioni e prospettive concrete, distinguendosi nei ragionamenti politici e mantenendo una grande capacità di dialogo. Alla fine, il nostro progetto ha avuto la meglio, a conferma che paga sempre il lavoro di squadra, di coinvolgimento e di alternativa nei singoli territori. Come evidente, stiamo rigenerando il Partito democratico con un lavoro dal basso costante e quotidiano, fatto di incontri e approfondimenti, di ascolto e confronto reali».

«Il campo progressista – sottolinea il parlamentare dem – conquista un’altra città calabrese capoluogo di Provincia e manda un segnale netto agli avversari di centrodestra, che dipendono dalle segreterie nazionali dei loro partiti e non hanno il coraggio di tutelare gli interessi dei Comuni della Calabria. Anche per le prossime Regionali – conclude Irto – continueremo a lavorare con la stessa passione e con la stessa voglia di innovare la politica e presentare un progetto alternativo, credibile e quindi vincente».

Bevacqua: «Premiato il lavoro del partito»

Soddisfazione per il risultato di Vibo Valentia è stata espressa anche dal gruppo Pd in Consiglio regionale, tramite le parole del capogruppo Mimmo Bevacqua. «Esprimo, a nome del gruppo del Pd, le mie più vive congratulazioni a Enzo Romeo per l’importante vittoria elettorale ottenuta a Vibo. Un risultato assai significativo che dimostra il buon lavoro fatto dal partito in Calabria e conferma la bontà delle amministrazioni di centrosinistra che sono state premiate in tutti i capoluoghi di Regione e che nel primo turno avevamo avuto modo di verificare con la vittoria schiacciante di Stasi a Corigliano-Rossano, la terza città della Calabria per popolazione. A Vibo – continua Bevacqua – il campo largo dimostra di potere funzionare bene quando si individuano candidati credibili e programmi efficaci che abbiano la visione del futuro. Ma la vittoria va sottolineata ancora di più perché il capoluogo cambia schieramento e boccia il centrodestra che fin qui ha amministrato, nonostante il governatore Occhiuto si sia esposto personalmente sul territorio. Da qui dobbiamo ripartire con slancio, proseguendo nel percorso di rigenerazione del partito e costruendo un’alternativa di governo a un centrodestra populista e antimeridionalista che ha dimostrato tutti i suoi limiti sia a livello regionale che nazionale».

Conferenza donne democratiche: «Confermata la qualità del lavoro del Pd»

«La vittoria di Enzo Romeo, del Partito democratico e del campo progressista a Vibo Valentia conferma la bontà e qualità del lavoro politico che il Pd sta svolgendo nel territorio». Così, la Conferenza delle donne democratiche della Calabria commenta in una nota il risultato delle elezioni comunali a Vibo Valentia. «Ha vinto – prosegue la nota – un candidato autorevole, capace di motivare tutto il gruppo e di guardare lontano. Ha vinto la proposta progressista e ha vinto la capacità di rigenerazione che il Partito democratico ha messo in atto, sia a livello regionale che a livello locale, investendo sul ritorno alla politica come dialogo, confronto, incontro, progetto e servizio». «Al sindaco Romeo – conclude la nota della Conferenza delle donne democratiche della Calabria – facciamo i migliori auguri di buon lavoro, certe che da oggi il fronte progressista e antifascista è ancora più forte e più attivo».