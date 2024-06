Romeo proclamato sindaco di Vibo: «In Giunta non entra il polo di centro». Ma poi non esclude una «collaborazione» – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

«Non vedo l’ora di entrare nella fase operativa per dare risposte concrete ai cittadini. È quello che si aspettano tutti, che mi aspetto anch’io». Enzo Romeo, nuovo sindaco di Vibo Valentia, sognava questo momento da una vita e la sua emozione era evidente mentre il presidente dell’Ufficio centrale per le Elezioni comunali, Tiziana Macrì, lo proclamava eletto e metteva il suggello definitivo del Tribunale sulla recente tornata elettorale.

«È un grande onore, una grande responsabilità che sento tutta e che spero veramente possa darmi la forza di essere il sindaco di tutti – ha detto ai cronisti -. In questo momento ci godiamo questa fase di entusiasmo ed emozione. Ma da domani saremo già al lavoro per costituire la squadra, faremo in modo di convocare il Consiglio Comunale al più presto e metterci al lavoro per tutti i vibonesi».

Entro i prossimi 20 giorni assicura che la giunta verrà varata: «Ci sarà una fase politica di confronto, che mi consentirà di capire anche se possano far parte dell’esecutivo figure esterne alla politica. La giunta sarà un misto di esperienza, di tecnicismo e di politica».

Per ora, però, dovrebbero restare fuori gli esponenti del polo di centro, il cui candidato, Francesco Muzzopappa, 4 giorni prima del ballottaggio ha dato una precisa indicazione di voto a favore di Romeo. «Non ci sarà il loro ingresso in giunta – afferma categorico il nuovo sindaco -, perché non c’era nessun accordo e continua a non esserci. Certo, ci sarà un confronto leale, un confronto di grande disponibilità, e nel momento in cui dovesse palesarsi una convergenza sulle linee programmatiche siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione». Insomma, mai dire mai.

Tra le priorità da affrontare, Romeo indica «i servizi essenziali che in questa città ancora non ci sono», con l’obiettivo di «far diventare Vibo vivibile da tutti i punti di vista».