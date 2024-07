Carenza idrica nei Comuni del Poro, l’appello di Artusa (Lega): «Ripristinare i pozzi di Mesiano vecchia»

Francesco Artusa, segretario Lega per Salvini Premier – Filandari

Sulla gestione e la carenza idrica che attanaglia il Vibonese, la sezione provinciale della Lega ha lanciato un appello per il ripristino dei pozzi di contrada “Gainazzu” nella zona di Mesiano vecchia. «Visti in questi ultimi mesi i tantissimi problemi che stanno interessando alcuni Comuni del Poro dal punto di vista idrico, Filandari e Rombiolo su tutti – scrive in una nota il segretario Francesco Artusa -; considerato che la buona politica non è sempre quella di contraddire e attaccare gli amministratori avversari, ma in momenti di emergenza proporre soluzioni al fine di risolvere i problemi che affliggono i territori; considerato anche che la gestione idrica calabrese sta per essere totalmente controllata da un Consorzio unico, che poco conosce i nostri territori e quindi potrebbe adottare strategie sbagliate sull’approvvigionamento futuro, nella zona del Poro, precisamente nell’area di Mesiano vecchia, c’è una zona ricchissima d’acqua dove gli antichi narrano che, addirittura, ci sia un grandissimo fiume sotterraneo».

«Negli anni Settanta e Ottanta, da quella zona – prosegue Artusa -, si mandava l’acqua a Vibo Valentia distante solo 10 chilometri. Inspiegabilmente – ha evidenziato Artusa -, da metà degli anni 90, non si è attinto più dal suddetto serbatoio, lasciandolo all’incuria abbandonato e vandalizzato. L’appello che intendiamo lanciare è quello del ripristino dei pozzi di contrada “Gainazzu” sita in Mesiano vecchia, che porterebbe un enorme sollievo ai comuni limitrofi quali Filandari e Rombiolo. Come partito politico porteremo avanti la nostra proposta e ci faremo garanti di questa istanza verso gli amministratori del Consorzio unico, tra cui il presidente Calabretta, sperando – ha poi concluso – che si risolva una volta per tutte questo problema e ogni famiglia possa avere un servizio Idrico adeguato».