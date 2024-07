Sant’Onofrio, l’opposizione critica: «Nel cuore dell’estate Piazza chiusa e cantieri fermi»

«Piazza Umberto I viene cantierizzata in uno dei periodi in cui il nostro paese acquista un po’ di vitalità». È quanto denuncia il gruppo consiliare di opposizione “Costruiamo il futuro” in merito agli interventi in programma a Sant’Onofrio. La minoranza fa rilevare: «Il sindaco Antonino Pezzo in tutto ciò continua a dire bugie ai cittadini. A muovere la nostra aspra critica non sono di certo i lavori, che in qualche modo andranno fatti, ma la chiusura forzata della Piazza a cui non segue l’inizio attività per motivi diversi dai semplici ritardi burocratici».

Entrando nel dettaglio, «l’anticipazione del finanziamento in questione non è stata ancora erogata ad alcun Comune beneficiario ed infatti nessun altro paese ha pensato di iniziare i lavori. Il Comune di Sant’Onofrio sì, perché? Il sindaco erroneamente pensa che comunicando l’avvio dei lavori sarà erogata l’anticipazione. Falso, in quanto non dipende da questo l’erogazione». Gli esponenti di “Costruiamo il futuro” sottolineano: «L’inizio lavori si suppone sia stato comunicato ma l’erogazione finanziaria non arriva e la ditta giustamente non avendo alcuna anticipazione è ferma nei lavori. Intanto, il tempo passa e i problemi si moltiplicano per tutta la cittadinanza, che non solo dovrà subire la limitazione della chiusura della piazza nella stagione estiva, ma potrebbe rispondere anche delle eventuali penali alle quali il Comune sarà soggetto in caso di ritardi. Basta bugie, il sindaco riapra subito la piazza».