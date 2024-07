Avs contro l’Autonomia differenziata, ecco dove e quando sarà possibile firmare nel Vibonese per il referendum abrogativo

Sul fronte della battaglia contro Autonomia differenziata continua la mobilitazione di partiti, sindacati e movimenti che promuovono il referendum abrogativo della legge Calderoli. In prima linea nel Vibonese c’è Alleanza Verdi – Sinistra Italiana Vibonese, che procede con la campagna di raccolta firme per il Sì. «Questa legge – si legge in una nota di Avs – mina pericolosamente l’unità del nostro paese, spaccandolo in due. Noi crediamo che sia necessario firmare il referendum, contro l’autonomia differenziata, perché la legge Calderoli divide il paese, indebolisce il lavoro, smantella l’istruzione pubblica, indebolisce il lavoro, privatizza la sanità demolisce il welfare universalistico, frena lo sviluppo frammenta le politiche ambientali».

Sono ben 23 le materie in relazione alle quali le Regioni possono chiedere competenza esclusiva, ricorda Avs: «Siamo in presenza di una legge che riporta indietro la divisione dell’Italia in tante regioni con diverse garanzie, la cosa peggiore che questa legge mira a togliere la solidarietà tra Stato cittadini creando e aumentando le diversità tra le regioni ricche e le regioni povere come la nostra Calabria e tutto il Meridione».

Ecco dunque dove saranno allestiti nei prossimi giorni i banchetti di Avs per la raccolta delle firme:

Vibo Valentia – sabato 3 agosto, dalle ore 9 alle 12,30 in Corso Vittorio III;

Vibo Marina – domenica 4 agosto dalle ore 18 alle ore 20,30 in via Michele Bianchi (Lungomare);

Vibo Marina – lunedì 5 agosto dalle ore 8,30 alle ore 12,30 Zona mercato presso la stazione ferroviaria;

Paravati – martedì 6 agosto, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 in via Natuzzi Evolvo;

Mileto – mercoledì 7 agosto dalle ore 8,30 alle ore 12,30 Corso Umberto I;

Briatico – giovedì 8 agosto dalle ore 8,30 alle ore 12,30 in piazza IV novembre zona mercato;

Mileto – mercoledì 13 agosto dalle ore 8,30 alle ore 12,30 in Corso Umberto.