Il Comune di Vibo annuncia il servizio info su Whatsapp ma l’ex assessore Falduto sbotta: «Cose che avevamo già fatto noi»

«Leggo, in una nota diramata dal Comune di Vibo Valentia alle testate giornalistiche, che sarebbero stati “rilanciati” i servizi di comunicazione con i cittadini. L’occasione è a me ghiotta per puntualizzare, al solo fine ribadire il buon operato della precedente gestione, che i servizi citati sono stati tutti attivati nel periodo in cui ero assessore al ramo». Questo è quanto dichiara apertamente l’ex assessore al Turismo, spettacolo manifestazioni ed eventi del Comune di Vibo Michele Falduto.

«Più precisamente – incalza – il servizio di Whatsapp è attivo dal 2 marzo 2020; l’app Vibo Smart è attiva dal 17 giugno 2023, mentre il rifacimento e l’adeguamento del sito sono stati affidati ad aprile 2024.

In sostanza ad oggi – ha sottolineato l’ex amministratore -, la nuova amministrazione “riparte” da ciò che abbiamo lasciato e su questo mi congratulo con l’assessore Santoro, la quale ha inteso iniziare la sua azione amministrativa nel solco già tracciato, in tal modo evidenziando la bontà delle pratiche realizzate e sviluppate negli ultimi 5 anni. Il tempo come sempre è galantuomo».