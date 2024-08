Il Comune a portata di click, nuovi servizi per informare e mantenere i contatti con i cittadini

Il Comune di Vibo Valentia, dando seguito alle indicazioni contenute nel programma politico-elettorale del sindaco Enzo Romeo, «intende mantenere un filo diretto con i cittadini, informando su servizi e attività dell’ente e comunicando notizie e avvisi di pubblico interesse, nell’ottica di una necessaria collaborazione improntata alla totale trasparenza». I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

«Ferma restando l’attività di informazione a mezzo stampa – dichiara l’assessore al ramo, Luisa Santoro -, il Comune si avvale dei canali social per una comunicazione immediata. Al momento sono attivi, e sono stati recentemente rilanciati, la pagina Facebook ed il servizio Whatsapp, ma è intenzione dell’amministrazione implementare la presenza sul web attraverso l’utilizzo di altre piattaforme e un maggiore utilizzo del sito internet istituzionale per quanto concerne la comunicazione. Il sito, inoltre, a breve verrà completamente rinnovato nella grafica e nelle funzionalità per essere adeguato alle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid). È poi attiva l’app Vibo Valentia Smart, che invitiamo a scaricare gratuitamente dagli store, perché è un valido servizio per inviare segnalazioni e ricevere notifica di tutti gli atti pubblicati sulla home page del portale dell’ente. Infine, stiamo lavorando per dotare l’ente di un servizio di trasmissione in streaming video delle sedute di consiglio comunale. Voglio rassicurare il cittadino sull’impegno massimo che stiamo profondendo anche in questo settore, poiché riteniamo la comunicazione un punto qualificante dell’efficacia dell’azione amministrativa».

Il servizio Whatsapp

Per ricevere informazioni di pubblica utilità, notizie di eventi ed altro attraverso Whatsapp è necessario inviare un messaggio con scritto attiva al numero +39 366 854 9242 e salvare il numero del Comune in rubrica, altrimenti il servizio non si attiverà. Chi non volesse più ricevere informazione deve inviare un messaggio con scritto disattiva. L’elenco dei contatti verrà aggiornato settimanalmente. Il servizio funziona attraverso l’account business con il quale sono state create liste broadcast per le sole comunicazioni in uscita, pertanto si chiede la collaborazione del cittadino affinché si eviti di inviare messaggi o chiamate poiché l’operatore non è autorizzato ad evadere le richieste che pervengono, ed anche per una migliore gestione dei flussi di informazioni. Per inviare le segnalazioni è invece attivo l’apposito strumento all’interno dell’app Vibo Valentia Smart.