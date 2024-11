Teatro e Polo tecnologico a Vibo: sintonia tra Amministrazione comunale e M5s sul rilancio della cultura e della formazione

Nei giorni scorsi si è svolto un «importante incontro tra la delegazione del M5S GT di Vibo Valentia, il sindaco Enzo Romeo e l’assessore alla Cultura, Stefano Soriano. La delegazione pentastellata, guidata da Michele Furci – ha fatto sapere in un comunicato stampa lo stesso rappresentante del movimento -, assieme gli assessori Luisa Santoro, Marco Miceli, il capogruppo Silvio Pisani e la consigliera Angela Cutrullà, ha discusso sul tema del Teatro comunale e il Polo tecnologico delle professioni. Nel corso della riunione è emersa la piena sintonia sull’iter da seguire e la condivisione sui punti fondamentali necessari al rilancio del settore della cultura nella città di Vibo Valentia».

«L’intento, per come già indicato nel programma amministrativo – ha spiegato Furci -, è quello di creare le condizioni strutturali da fissare nel Regolamento che l’amministrazione comunale si accinge ad approvare, per riportare la città ai livelli della sua migliore storia, che un tempo l’ha fatta primeggiare in Calabria e nel Paese intero. Per il raggiungimento di tale obiettivo il M5S, ad ogni livello, sulla base del percorso concordato e indicato dall’assessore Soriano, sosterrà fattivamente ogni iniziativa protesa a far fruire nei suoi aspetti plurimi il teatro. Una struttura da completare nel suo arredo in maniera tale da potere offrire attività di promozione al mondo associativo e delle scuole locali, alle attività culturali nelle sue tante espressioni tradizionali, moderne e nelle forme innovative che la esprimono a livello locale, provinciale, regionale e nazionale».

Un «supporto importante, anche di livello nazionale – ha sottolineato Furci -, il M5S lo darà all’amministrazione per far partire un iter propositivo per realizzare il Polo tecnologico delle professioni a Vibo Valentia, in grado di cogliere le aspettative di alta formazione nel campo agroalimentare, delle tecnologie industriali esistenti nel territorio, dei servizi turistici, nautici e di diporto. Un progetto dunque di lungo respiro e con un orizzonte in grado di cogliere le esigenze dei cittadini secondo gli stili di vita raggiunti in questa fase storica. Per tale motivo il M5S GT, nell’esprimere la sua piena convergenza con gli obiettivi annunciati dal sindaco Romeo e dalla sua giunta, continuerà ad affiancare con le sue idee e le sue proposte l’opera intrapresa dall’amministrazione progressista. Un’azione di sostegno e con un crescendo di iniziative che il movimento si adopererà a promuovere e condividere con la partecipazione attiva dei cittadini».