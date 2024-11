Pd Vibo, Enzo Insardà nominato segretario provinciale dopo le dimissioni di Giovanni Di Bartolo

L’assemblea degli iscritti del Partito Democratico di Vibo Valentia, presieduta da Michele Miceli, si è riunita – si legge in una nota – per la presa d’atto delle dimissioni del segretario provinciale, Giovanni di Bartolo, e ha indicato, all’unanimità, Enzo Insardà come nuovo segretario, con il compito di guidare il partito fino al congresso del prossimo autunno. Inoltre, gli iscritti hanno individuato in Franco Mazzeo il nuovo presidente d’assemblea.

Il garante, Giuseppe Peta, responsabile organizzativo del partito regionale, presente all’elezione, ha detto: «Ringraziamo il segretario uscente per il lavoro fin qui svolto, il Partito Democratico vibonese oggi riparte con un rinnovato spirito di comunità ed è pronto alle tante sfide che ci attendono, partendo dal governo del capoluogo. Buon lavoro al gruppo dirigente neo eletto per l’impegno che lo attende fino al congresso».

Un augurio di buon lavoro a Insardà e Mazzeo è giunto anche dal segretario regionale, il senatore Nicola Irto: «Sono certo che Insardà saprà guidare questa fase di transizione con determinazione, responsabilità e una visione inclusiva in grado di rafforzare il nostro impegno per il bene comune. Il Partito Democratico potrà continuare a crescere e a portare avanti i valori di solidarietà, giustizia e progresso che ci uniscono».